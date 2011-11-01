〔路透调查〕美国基金经理10月削减股票配比,但提升债券配比

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月31日电---美国基金经理人10月削减股票配置比重,同时提升避险债券的配比,关注欧洲上周达成的欧债危机解决协议.
这项针对13家美国资产管理公司的调查显示,10月投资人将股票配置比重从9月的64.1%削减至60.1%.
而这些公司在10月将其债券配比增至32.0%,上月为27.1%.
投资者一直在关注欧洲情势,上周欧洲领导人在布鲁塞尔会晤,以寻求欧债危机的"全面解决方案".
西雅图Russell Investments的资深投资策略师Douglas Gordon表示,"很明显,欧洲的不确定性能否消除是市场关注中心所在."
欧洲领导人10月27日就解决危机达成协议,当天是该月度调查参与者回答问题的最後一天.
协议的达成引发全球股票市场大幅上涨,美元则大跌.
Gordon说,"需要问的是,这对欧洲来说是个更好的消息呢,还是对美国是个更好的消息?"
他并称,"尽管欧洲金融市场反弹,但细节中仍隐藏有大量问题,所以欧洲经济或无法避免衰退."
Gordon表示,虽然美国也有其自身的问题,尤其是预算问题,但美国宏观经济数据正在改善,全球投资者将考虑相对吸引力.
尽管受访者10月削减股票配比,但出于对欧洲达成解决危机协议的预期,全球股市自10月4日就开始上涨.
标准普尔500指数.SPX有望录得1974年10月以来最佳的月度涨幅.
受访机构亦将现金配比从上月的2.9%削减至2.8%.另类资产的配比为3.5%,房地产的比重则为1.6%. (完)
--编译 侯向明;审校 张涛
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