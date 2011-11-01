《外汇动态》美元兑日圆以外亚洲货币续升,中国PMI数据逊于预期

0132GMT---美元兑日圆以外亚洲货币扩大涨幅,因逊于预期的中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)进一步加剧了对全球经济放缓的忧虑.[ID:nCN1188606]

美元兑马币(林吉特)MYR=MY上涨0.9%至3.0920,美元兑韩元KRW=KFTC扬升0.5%至1,115.6.美元兑坡元SGD=D3亦上扬0.2%至1.2571.

"有关经济成长持续放缓的担忧情绪将反弹,令亚洲货币和全球风险资产承压,"法国东方汇理银行驻香港的资深分析师兼策略师Dariusz Kowalczyk表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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