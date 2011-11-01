《热点透视》全球金融市场一团糟,日本单边行动干预日圆升值

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 王兴亚

路透伦敦10月31日电---日圆升值是全球金融失序的一个鲜明指标.基于此,如果日圆要升值,也应当只是缓慢升值.日本当前国内生产总值(GDP)与六年前毫无两样,经济增长迟缓担忧以及相当于GDP 10%的预算赤字应该能抵消低通胀带来的上行压力.但是,日圆贸易加权汇率自4月来已经大涨9%,促使当局周一再度入场干预.

日本政府面临的问题在于,美国联邦储备理事会(美联储,FED)利空美元的货币政策以及美国愿意向海外举债的态度,使得日圆看起来很有魅力.日本财政赤字缺口几乎全部由国内融资支应.同时,考虑到欧洲债务危机即将满两年,而脱离危机之路崎岖漫长,欧元在交易员眼中卖相也不佳.

日本当局的干预行动会成功吗?那要看成功怎麽定义了.如果目标是阻止日圆兑美元持久升越75日圆,那麽最新的干预行动会暂时奏效.美元兑日圆周一从75攀升至78.但就像8月那次一样,干预效果可能很快逆转,差不多就是一周时间.如果日本政府希望消除日圆的上行压力,将必须采取更大规模的行动.

日本并不愿意充当急先锋,摒弃发达国家对汇率的共识,即汇率应该基本上自由浮动.20国集团(G20)峰会原本可能表明支持协同合作稳定汇率,但在距离峰会召开不到一周的时刻,日本的单边行动显示,发达国家的汇率共识正在严重瓦解.日本有理由不抱期望峰会能达成什麽实质性协议,特别是当前欧洲国家意见分歧,而美国也不担心它的国际地位.

很难指责日本将其自身经济利益放在全球团结前面.不过,独自行动的决定只会加剧国际金融市场的紧张局势.(完)