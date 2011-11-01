〔全球经济〕美欧日要求中国兑现入世承诺,加速开放金融服务市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿10月31日电---美国周一批评中国未能兑现加入世界贸易组织(WTO)时做出的开放金融服务市场的承诺,同时欧盟和日本施压要求中国就特定监管领域作出说明.
美国贸易代表办公室在日内瓦发表声明称,"我们对中国在履行诸多金融服务业入世承诺方面的进展表示欢迎,但中国似乎尚未兑现一些承诺,或者只是部分兑现."
美贸易代表办公室敦促中国"立即采取措施解决这些问题...并进一步改善外资进入其金融服务业的条件."
针对中国限制外资对国内银行及保险公司持股比例,以及精简银行业监管并使规定明确的承诺,美国、日本和欧盟的贸易代表提出质疑.
"中国曾同意加入WTO後将立即允许合格外资金融机构设立中外合资银行,并且未对外资持股比例设定任何限制,"美国贸易代表办公室称.
"然而至今为止,中国实际上一直限制将现有中资银行股权出售给外国投资者.另外,外资银行通过设立分支扩张在华业务方面,获得监管批准仍然进展缓慢."(完)
--编译 王兴亚;审校
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。