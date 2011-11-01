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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 10:31 BJT

〔全球经济〕美欧日要求中国兑现入世承诺,加速开放金融服务市场

路透华盛顿10月31日电---美国周一批评中国未能兑现加入世界贸易组织(WTO)时做出的开放金融服务市场的承诺,同时欧盟和日本施压要求中国就特定监管领域作出说明.

美国贸易代表办公室在日内瓦发表声明称,"我们对中国在履行诸多金融服务业入世承诺方面的进展表示欢迎,但中国似乎尚未兑现一些承诺,或者只是部分兑现."

美贸易代表办公室敦促中国"立即采取措施解决这些问题...并进一步改善外资进入其金融服务业的条件."

针对中国限制外资对国内银行及保险公司持股比例,以及精简银行业监管并使规定明确的承诺,美国、日本和欧盟的贸易代表提出质疑.

"中国曾同意加入WTO後将立即允许合格外资金融机构设立中外合资银行,并且未对外资持股比例设定任何限制,"美国贸易代表办公室称.

"然而至今为止,中国实际上一直限制将现有中资银行股权出售给外国投资者.另外,外资银行通过设立分支扩张在华业务方面,获得监管批准仍然进展缓慢."(完)

--编译 王兴亚;审校

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