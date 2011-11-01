〔国际油市〕油价下跌,MF Global破产令有关欧元区的忧虑加深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月1日电---美国原油价格周二连续第三日下跌,此前MF Global HoldingsMF.N的破产加深了对欧元区债务危机远未得到解决的忧虑.
0100GMT,美国12月原油期货CLc1下跌0.37美元或0.4%,报每桶92.82美元.10月油价大涨17.7%,为2009年5月以来最大单月涨幅.
12月布兰特原油期货LCOc1下跌0.25美元或0.2%,至每桶109.31美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。