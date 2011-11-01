版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:54 BJT

〔国际油市〕油价下跌,MF Global破产令有关欧元区的忧虑加深

路透吉隆坡11月1日电---美国原油价格周二连续第三日下跌,此前MF Global HoldingsMF.N的破产加深了对欧元区债务危机远未得到解决的忧虑.

0100GMT,美国12月原油期货CLc1下跌0.37美元或0.4%,报每桶92.82美元.10月油价大涨17.7%,为2009年5月以来最大单月涨幅.

12月布兰特原油期货LCOc1下跌0.25美元或0.2%,至每桶109.31美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐