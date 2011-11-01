〔中国房地产〕10月百城住宅均价连续第二个月环比下降--中指院

路透北京11月1日电---中国指数研究院周二公布,10月百城住宅均价环比下降0.23%,为连续第二个月环比下降,且降幅较上月0.03%降幅扩大.北京等十大城市10月均价并降至今年3月以来最低水平,调控效果开始凸显.

中指院发布报告并称,2011年10月全国100个城市住宅平均价格为8,856元人民币/平方米,其中40个城市价格环比上涨,2个城市价格与9月持平,58个城市环比下跌,环比下跌的城市数量为今年以来最多的一个月.

"在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下，龙湖(0960.HK)、首创(2868.HK)、万科(000002.SZ)等大型房企在一、二线城市的部分项目开始降价促销,以价换量缓解资金压力和提升销售业绩,部分楼盘价格较上月降幅超过20%,"中指院报告称.

报告分析称,10月住宅价格环比跌幅居前的城市有廊坊、北海、重庆、宜昌、洛阳、唐山、中山、营口、嘉兴、菏泽、惠州，跌幅在1%-2%之间.

重点城市中,10月十大城市住宅均价为15,720元/平方米,环比9月下降0.42%;其中重庆(主城区)、南京、广州降幅介于0.5%-1.5%之间,天津、上海、北京、成都、杭州5个城市降幅在0.5%以内.

同比来看,十大城市平均价格上涨2.44%,是去年6月以来的最低水平.

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,但同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592](完)