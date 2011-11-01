〔金属期市〕LME期铜下挫,因美元走坚且欧元区疑虑再度升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月1日电---期铜周二下滑,因市场对上周达成的欧元区救助方案疑虑加深,而且美元走强令商品价格承压.
0122GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌1.3%,报每吨7,900美元,该期约前一交易日下跌2.3%.
上海期交所主力1月期铜SCFc3下跌0.7%至每吨57,840元人民币(9,101.638美元),周一挫跌1.7%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。