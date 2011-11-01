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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 09:59 BJT

〔金属期市〕LME期铜下挫,因美元走坚且欧元区疑虑再度升温

路透上海11月1日电---期铜周二下滑,因市场对上周达成的欧元区救助方案疑虑加深,而且美元走强令商品价格承压.

0122GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌1.3%,报每吨7,900美元,该期约前一交易日下跌2.3%.

上海期交所主力1月期铜SCFc3下跌0.7%至每吨57,840元人民币(9,101.638美元),周一挫跌1.7%.

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