〔企业并购〕中国工信部长称"原则上"支持庞大和青年莲花汽车收购萨博

路透上海11月1日电---中国工信部部长苗圩周二称,"原则上"支持庞大集团(601258.SS)和青年莲花汽车收购萨博汽车,这是中国政府官方首次就此事表态.

一份法院文件周一显示,中国庞大集团和浙江青年莲花汽车计划从2012年起,向瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS提供5,000万欧元过桥贷款,以及6.1亿欧元长期融资.[ID:nCN1186838]

获得中国政府的批准对于此并购案而言至关重要.

苗圩在上海参加一活动间隙被问及工信部是否支持此次收购时,向路透回应称"我们在原则上支持."

文件显示,浙江青年莲花汽车和庞大集团上周同意向萨博注资1亿欧元,以助其脱离困境.这两家中国企业希望能使萨博扭亏为盈,并在2014年产生正的现金流.(完)