〔企业并购〕中国工信部长称"原则上"支持庞大和青年莲花汽车收购萨博

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透上海11月1日电---中国工信部部长苗圩周二称,"原则上"支持庞大集团(601258.SS)和青年莲花汽车收购萨博汽车,这是中国政府官方首次就此事表态.
一份法院文件周一显示,中国庞大集团和浙江青年莲花汽车计划从2012年起,向瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS提供5,000万欧元过桥贷款,以及6.1亿欧元长期融资.[ID:nCN1186838]
获得中国政府的批准对于此并购案而言至关重要.
苗圩在上海参加一活动间隙被问及工信部是否支持此次收购时,向路透回应称"我们在原则上支持."
文件显示,浙江青年莲花汽车和庞大集团上周同意向萨博注资1亿欧元,以助其脱离困境.这两家中国企业希望能使萨博扭亏为盈,并在2014年产生正的现金流.(完)
--发稿 方燕; 撰写 李然; 审校 丁淑琴
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老