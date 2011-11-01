《全球政经焦点》欧洲急需救援,中国在G20戛纳峰会上将举足轻重

* 欧元区需要中国资金将成为G20会议主要议题

* 法国在G20轮值主席任内最後一届会议将侧重短期危机管理

* 重塑货币体系的长期目标难有进展

* G20会议周四1200GMT召开,周五1300GMT发表会议声明

记者 Catherine Bremer 编译 艾茂林/许娜/肖群英/兰秀娟

路透巴黎10月31日电---在本周20国集团(G20)峰会上,劝说中国向欧元区提供援救资金将成为主要议题,令中国政府掌握主动权.全球领袖刻正通过承诺降低经济失衡,力图恢复市场信心.

G20国家领导人和财经首长将藉着11月3-4日法国戛纳(坎城/康城,Cannes)会议之机,向外界宣达欧洲债务危机受控,全球经济风险已得到应对.

不过,近来在布鲁塞尔和巴黎会谈上紧张情绪加剧,加之经济前景黯淡,可能让G20国家难以像2008年合力抗击金融危机时那样,展现令人信服的团结姿态.

欧洲应对债务危机的犹豫拖沓令人沮丧,不仅如此,德法二国还在为谁应肩负区内损失争执不下,而美国与新兴国家则在如何增强国际货币基金组织(IMF)实力上不同调.

现在,欧洲对中国资金的渴求,突显出成长停滞和巨额债务已让这个富裕地区在经济上仰赖新兴经济体,在就人民币汇率问题上向中国施压的能力也弱化.

戛纳峰会召开之际,正值民众对黯淡的经济形势感到不满,而且认为纳税人正在为那些轻率的银行买单.预料将有成百上千的人士到场抗议.

经济合作暨发展组织(OECD)周一下调欧元区和美国2012年经济成长率预估值,并称为了重振市场信心及避免经济成长放缓,G20需要采取大胆的行动.

尽管欧洲官员否认流失谈判筹码,并承诺不会向中国妥协,但欧洲劝诱中国藉由特殊目的投资工具(SPIV),以资助欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金的行为,等于把球做给了参加G20峰会的中国.

"目前中国不需要为任何事情做出让步,"参与G20峰会准备工作的一名官员向路透称.

在周一干预汇市压低日圆汇率之後,日本在资本流动方面也要面对一些敏感的讨论.

日本希望压低日圆汇率的想法能得到G20的认同,毕竟该国已经要面对持续膨胀的债务,以及2,500亿美元灾後重建费用的负担.

**短期焦点**

法国总统萨科齐希望利用担任G20主席国的身份,作为2012年竞选连任的跳板.他定下雄心勃勃的目标,包括从根本重新审视全球金融体系、抗击商品价格波动的措施和遏制投机性资本流动.

他被迫提前降低预期,因欧债危机越演越烈.最近几周投资者失去信心引发的市场剧烈动荡,已使化解危机成为优先于长期改革的燃眉之急.

"情势显然已经变化,特别是自8月以来.戛纳峰会面临的挑战是如何协同应对当前局势.除非能让市场相信我们的长期视野够灵活,足以抵御再次发生危机,市场信心才会回来,"法国政府一位发言人指出.

G20公报将会力挺欧元区领导人上周通过的危机解决方案,但也会宣称,在强化EFSF救援基金和巩固成员国公共财政等方面,仍有许多工作要做.

由于很多细节仍悬而未决,戛纳峰会可能深入讨论方案内容.但G20消息人士似乎并不预期中国、印度、俄罗斯或IMF作出承诺,因为SPIV的安全性遭到质疑.

"我们目前并未考虑,因为信息还不够多,"一位巴西政府消息人士指出."如果SPIV发售的债券是AAA评级和有担保,那麽巴西央行会去探讨是否物有所值."

EFSF首席执行官雷格林已飞赴亚洲造访中国和日本.中国拒绝作出任何承诺,日本仅表示将继续购买该机构发行的债券.[ID:nCN1185854]

**承诺解决失衡**

G20领导人将在戛纳峰会上具体提出经济方面的承诺以及时间表,希望解决触发2007-09年危机的的失衡状况,如美国贸易逆差和中国因此坐拥的巨大顺差.

G20已指明下列七国需采取行动,包括美国、中国、日本、德国、法国、英国和印度,但全体成员国料将承诺高负债的经济体将进行财政整顿,而有盈馀的国家则需采行刺激措施.

华府希望财政健全的国家减弱撙节措施的力道,甚或挹注新的刺激资金,但德国冷淡以对;而美国总统奥巴马在推动就业法案上阻碍重重,让他更难敦促他国.

至于欧洲其他国家,意大利在实施改革上举步维艰,法国必需削减其他方面的支出,才能达到减赤目标.

坐拥盈馀的新兴出口国则被要求改变经济模式,提振内需.G20当中的新兴经济体可能会表示愿意这麽做,但前提是得到欧洲的保证.

在西方国家敦促中国人民币升值,以修正贸易失衡上,恐难有进展.

在劝说中国加入EFSF之前,中国让步的可能性就已经降低了,因为美国国会正在讨论一宗关税法案,来自低汇率国家的产品将加徵关税.

"不只是EFSF,"一名欧洲G20消息人士称,"美国的法案可能让中国更不情愿.我不认为当前情境有利于这个议题."(完)