《热点透视》希腊债权人实际损失有可能超过50%

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 李春喜

路透伦敦10月31日电---希腊债权人遭受的扣减幅度到底会有多大?有人会说这在上周的欧元区峰会上已经确定,即所持债券的面值减半.但新债券支付多少利息还有待确定.根据热点透视的计算,如果欧元区采取强硬措施,债权人的实际经济损失可能会接近60%.

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欧元区和银行业谈判代表--国际金融协会(IIF)达成的初步协议是,让债权人用旧债换取面值较其减半的新债.为了增加该协议的吸引力,欧元区将贡献300亿欧元来保护新债券的本金.新债券的期限看起来会是30年.

由于本金受到保护而票面利率不受保护,这就意味着新债券的本金和票息需要按不同的利率贴现.对本金采取3.8%的低利率似乎较为合适,该利率与欧洲金融稳定机构(EFSF)的融资成本相当.而对票面利率就需要采取较高的利率,比如9%,这大体相当于2010年希腊接受纾困时其公债的收益率(殖利率)水平.

其中关键的变量是票面利率.如果利率为上周希腊媒体暗示的6%,就相当于新债价值为其面值的94%.考虑到面值减半的因素,债券持有人的总损失将为53%.但如果票面利率采用希腊现有债务的平均利率约5%,新债券的价值就仅为84%,总损失为58%.

银行业试图在谈判中争取更多的有利条件,把损失降到最低,比如要求承诺在未来希腊经济增长更快时提高票面利率.但他们的创造性还是要受制于现实,因为即使希腊债务重组之後,到2020年债务水平预计仍然占国内生产总值(GDP)的120%.(完)