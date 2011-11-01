《日圆汇率分析》美元诸多问题使日圆汇率干预更加复杂

路透纽约10月31日电---当日本在汇市阻止日圆升值时,外汇投机客是最不需要考虑的问题.

这是因为,当决策者如周一一样,出手干预日圆涨势时,他们需要面对许多的抵抗力量,其中包括美国货币政策、中国外汇储备管理者以及从美国德州到日本东京的全球投资者.他们都被一个愿望团结起来,那就是卖出美元.

投资者和市场分析师称,这就是为什麽之前干预日圆兑美元升值措施失败的原因,也是这次干预成功的希望同样渺茫的原因.

在日圆兑美元创下75.31的纪录高位之後,日本今年已经第三次干预汇率.预计动用650亿美元,一度使日圆汇率降低约5%.

更多干预或随之而来,尤其是上周数据显示,至10月25日当周,投机客把对日圆升值的押注翻倍,这是自日本8月干预汇市以来最高.

不过鲜有人预计美元大幅下跌.日本的干预未能使日圆兑美元跌至80上方,瑞士信贷的分析师预测美元可能会很快重返75-76日圆区间.

"这不一定说明日圆自身有多么强势或投机因素推高日圆,不过我认同有这方面的因素,"纽约梅隆银行分析师Simon Derrick表示.

"相反,这是因为美元全面疲弱.我们目前正处在美元长达10年的跌势之中,也没有迹象显示推低美元的因素将发生改变."

日本是一个出口型的经济体,日圆坚挺使其产品在海外市场更加昂贵,这是日本最不愿看到的.3月该国疲弱的经济又遭受强震、海啸和核危机的打击.

但Derrick指出,即使这麽严重的灾害和对日本经济的打击也没有中断美元兑日圆的稳步下跌.

事实上,日圆兑美元在震後飙升至当时的纪录高点,促使当局在几天之後出手干预.

其他地方情况大同小异.

"欧元区正在面临一场生死危机,英国央行增加货币发行量,"他表示."但与日圆一样,这两种货币兑美元表现良好.这或许说明美元面临的诸多问题."

**遭遇美联储宽松政策**

尽管周一全线上扬,但今年以来美元兑六种主要货币仍跌近4%,自2001年以来更是跌逾30%.

其中一个障碍是宽松货币政策.美联储近期承诺将维持零利率至少到2013年,且关于进一步放宽举措的讨论日益激烈.

继续增资.几位决策官员曾谈论过,通过重启购买抵押担保债券,在美联储已注入金融系统的2.3万亿美元之上继续扩大规模.

尽管近几周美国经济数据显示出好转迹象,但经济学家认为经济增速仍远低于拉低9.1%失业率所需要的水准.

"美联储尚未改变立场,那才是真正的问题,"对冲基金SLJ Macro总裁任永力称."最终出台第三轮量化宽松的可能性较大,因此(日本)或许这次是先发制人,因为知道美联储大概准备再度采取行动."

一些人亦担心欧元区处于衰退边缘,加上大多数国家被迫收紧财政,以抑制庞大赤字,市场预期欧洲央行年底将降息.

结果,日本投资者或许宁可将资金放在日本公债中,以求资金安全.

任永力称,这很重要,因为日本投资者在推动日圆利率方面举足轻重.利率10多年处于或接近零,在风险意愿较高时,散户投资者通常会向海外寻求较高回报.但当机会降低时,资金就会回流.

"美元是极为国际化的货币,走势不是由美国投资者决定,但日圆的情况就不一样了,"他称."只要日本投资者对海外投资有所疑虑,就会对美元/日圆汇率产生压力."

**美国赤字再成焦点**

或许还有其他理由应该在未来几个月避开美元,特别是如果美国10年减赤计画的谈判破裂.

如果无法在11月23日期限达成协议,政府支出将自动遭到削减,有些人担心这会促使另一家评级机构调降美国的AAA评等.

Derrick表示,如果这种情况发生,中国和其它拥有大量美元的国家可能更加积极分散巨额外汇储备,给美元持续带来压力,也扰乱日本削弱日圆的努力.

日本可以宣布对美元贬势的容忍界限.这个方法在瑞士便奏效.在欧债危机恶化之际,瑞士今年大部分时间都在竭力遏制瑞郎兑欧元的强劲涨势.

但这种设限作法,可能令日本在本周20国集团(G20)法国峰会上得不到任何支持.

瑞士信贷形容,若日本采取这种政策,"在全球政坛是无法被接受的",并称这会引发其它亚洲出口型国家的效仿,"这是欧美都不愿见到的."

"因此这看起来是一次性的单边干预行为,"Brown Brothers Harriman策略师Mark McCormick表示."过去例子暗示,这不会奏效."(完)