〔中国公开市场〕一年央票收益率续平,资金转宽将助央票需求回暖(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年央票收益率第10次持平于3.5840%

* 央行未进行正回购操作

* 流动性渐宽,将助央票需求回暖

路透上海11月1日电---中国央行公开市场一年央票中标收益率继续持平符合预期.尽管市场对央行货币政策继续紧缩的预期已有所放松,但鉴于通胀压力仍大,货币政策放松亦不合情理,本周作为货币市场具有指标意义的一年期央票发行收益率继续持平.

交易员并表示,虽然遭遇月末银行调整贷存比(贷款/存款)的影响,本期央票需求暂时受到影响,但月末因素消退後,在当前资金面转宽的背景下,料央票需求仍将维持回暖的势头.

央行公告显示,稍早发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

"(央票发行)收益率没有变化,是意料之中的."华南一券商分析师指出,"货币政策紧缩力度加大不可能,但现在放松也不现实."

中国国务院上周六召开常务会议,称要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

上述分析师指出,按照往年经验,只有在居民消费价格指数(CPI)稳定回落半年左右,通胀已得到有效控制的情况下,央行才会对紧缩货币政策进行微调,届时一年期央票发行收益率才可能回落;尽管此前市场存在紧缩货币政策放松的预期,但目前谈论政策放松还为时尚早,本周一年期央票发行收益率持平符合预期.

央行上周二发行的190亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

上海一银行交易员并表示,在月末时点过後,资金面整体偏于宽松,考虑到一年期央票收益率一二级市场倒挂已经明显改善,料未来市场需求将呈现回暖的势头.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.5815%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行已经连续两周公开市场净回笼资金,上周回笼金额为190亿元;此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 520

正回购到期 550

====================================(完)