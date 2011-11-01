《全球矿业分析》国际市场铁矿石价格下跌或令中国更加依赖海运进口

* 印度因出口税问题和铁矿石现货价格较低而削减出口

* 全球三大铁矿石供应商仍全力生产

* 定价周期缩短将推动海运衍生品市场

记者 Silvia Antonioli/Jonathan Saul 编译 郑茵/高琦

路透伦敦10月31日电---国际铁矿石价格疲弱，正促使中国国内生产成本较高的铁矿石供应商减少产出,这样一来,作为全球铁矿石消费大国和钢铁生产大国,中国未来几周将更加依赖海运铁矿石的进口.

自9月以来,国际铁矿石价格.IO62-CNI=SI已经下降逾30%,其中仅上周就创纪录地挫跌了18%,因钢铁价格走低迫使中国钢铁企业减产.[ID:nCN1186316]

不过,钢铁企业的库存正在走低,未来几周需要补充库存.分析师预期,国内钢企会转向价格较为低廉的国际铁矿石市场,而放弃成本高昂且品质较低的国内供应.

预计这将为海岬型船舶(载重量10万吨以上)运输市场提供支撑,因这类船只常常被用于运输巴西和澳洲等主要生产国的铁矿石.此外,还将有助于提高船运衍生产品的使用.

"从理论上说,由于近期价格下跌,中国钢铁企业可能更多地购买从海运进口的铁矿石,"伦敦贸易行Ronly的金属分析师Denny Sabah说.

"中国生产的铁矿石,比方说生产成本在每吨140美元,现在很难引起钢铁厂商的兴趣."

周五国际市场上运抵中国的铁矿石成本加运费价格约为每吨117美元,已经远远低于许多国内供应价.

"中国国内供应十分灵活,"麦格理铁矿石暨钢铁行业分析师Colin Hamilton说,"目前阶段这方面的供应已减少了很多."

根据麦格理的数据,许多国内铁矿石生产商的成本最高可达每吨150-160美元,所有国内供应商中有四分之一的成本高于每吨135美元.

"从三个月以上这样较为长期的角度来说,如果铁矿石价格普遍较低,可能出现以进口取代国内供应的局面,一如几年前那样."SSY Consultancy and Research一位资深主管Derek Langston说.

铁矿石贸易的转变对于海岬型船运市场而言至为关键,该市场由于运力过剩一直走势艰难.铁矿石运输在该市场中所占比重最大,达到31%左右.其次为煤炭,约为29%.

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