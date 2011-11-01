《全球矿业分析》国际市场铁矿石价格下跌或令中国更加依赖海运进口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 印度因出口税问题和铁矿石现货价格较低而削减出口
* 全球三大铁矿石供应商仍全力生产
* 定价周期缩短将推动海运衍生品市场
记者 Silvia Antonioli/Jonathan Saul 编译 郑茵/高琦
路透伦敦10月31日电---国际铁矿石价格疲弱，正促使中国国内生产成本较高的铁矿石供应商减少产出,这样一来,作为全球铁矿石消费大国和钢铁生产大国,中国未来几周将更加依赖海运铁矿石的进口.
自9月以来,国际铁矿石价格.IO62-CNI=SI已经下降逾30%,其中仅上周就创纪录地挫跌了18%,因钢铁价格走低迫使中国钢铁企业减产.[ID:nCN1186316]
不过,钢铁企业的库存正在走低,未来几周需要补充库存.分析师预期,国内钢企会转向价格较为低廉的国际铁矿石市场,而放弃成本高昂且品质较低的国内供应.
预计这将为海岬型船舶(载重量10万吨以上)运输市场提供支撑,因这类船只常常被用于运输巴西和澳洲等主要生产国的铁矿石.此外,还将有助于提高船运衍生产品的使用.
"从理论上说,由于近期价格下跌,中国钢铁企业可能更多地购买从海运进口的铁矿石,"伦敦贸易行Ronly的金属分析师Denny Sabah说.
"中国生产的铁矿石,比方说生产成本在每吨140美元,现在很难引起钢铁厂商的兴趣."
周五国际市场上运抵中国的铁矿石成本加运费价格约为每吨117美元,已经远远低于许多国内供应价.
"中国国内供应十分灵活,"麦格理铁矿石暨钢铁行业分析师Colin Hamilton说,"目前阶段这方面的供应已减少了很多."
根据麦格理的数据,许多国内铁矿石生产商的成本最高可达每吨150-160美元,所有国内供应商中有四分之一的成本高于每吨135美元.
"从三个月以上这样较为长期的角度来说,如果铁矿石价格普遍较低,可能出现以进口取代国内供应的局面,一如几年前那样."SSY Consultancy and Research一位资深主管Derek Langston说.
铁矿石贸易的转变对于海岬型船运市场而言至为关键,该市场由于运力过剩一直走势艰难.铁矿石运输在该市场中所占比重最大,达到31%左右.其次为煤炭,约为29%.
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