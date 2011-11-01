《Kemp专栏》布兰特近月升水缩减,暗示油市近期供应短缺忧虑缓解

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌

路透伦敦10月31日电---过去两周全球石油市场大幅走软,因越来越多的迹象显示需求放慢,且利比亚恢复石油出口,这都缓解了对于近期供应短缺的担忧.

在美国油市紧俏和西德克萨斯中质油(WTI)价格进入小幅逆价差等消息引来人们关注的同时,对全球供需趋势更具代表性的布兰特原油市场却在另一条道路上渐行渐远.(表1-2)

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(1) 布兰特远期曲线结构: (link.reuters.com/caj74s)

(2) 布兰特远期曲线结构: (link.reuters.com/daj74s)

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10月下半月布兰特近月期货合约升水下跌50-65%.交割月份最近的2011年12月合约LCOZ1较2012年1月合约LCOF2的升水从10月14日的1.67美元跌至10月28日的仅0.6美元.2012年1月合约较2012年6月合约LCON2的升水从4.21美元降至2.43美元.

上述两个例子中,升水缩减都是因为月份较近的合约价格下跌,而非远月合约价格上升.因此远期曲线型态变化暗示的内容,显示出对短期供应的担忧减轻,以及稀缺溢价流失,而不是预期未来价格走高以及2012年供应短缺加剧.

尽管市场即将进入北半球冬季取暖季的传统需求高峰时期,并有报告指亚洲的石油需求继续强劲增长,布兰特原油价差却已走软.

笔者同事Ikuko Kurahone上周五报告称,互换市场已经翻转至正价差,因为北海Buzzard油田的生产问题得以解决,且利比亚出口恢复的速度快于一个月前的预期.

现货价格温和下跌,暗示对于近期和中期(12-18个月)内的供应短缺担忧已经消减,这与跨月价差的走软恰恰吻合.

布兰特市场可能不会进入稳定的正价差状态.但对于供应极度紧俏的担忧显然已经消散.这种担忧在整个上半年都困扰着市场,仅仅在国际能源署(IEA)释放油储後才短暂减轻过.(完)