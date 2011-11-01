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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 11:01 BJT

《外汇动态》78.50日圆上方的美元卖盘限制美元/日圆涨幅

0242GMT---美元兑日圆脱离日内高位,持平于78.17日圆,受位于78.50日圆上方的大量美元卖盘打压.

交易商称78.70-80日圆附近以及79.00日圆左右埋有大量卖单.

他们还指出,有些日本当地银行在买入日圆,这些银行今明两日将外资债券的利息收入转换成日圆.

还有交易员引述传言称,美国股市录得20年来最佳单月表现後,部分金融机构正减持美国股票,加重美元卖压.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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