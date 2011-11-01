〔中国保险〕新华人寿拟转让紫金世纪置业24%股权,挂牌价格共20.4亿元

路透北京11月1日电---中国第三大寿险商--新华人寿保险股份有限公司,拟转让北京紫金世纪置业有限责任公司合计24%股权,在产权交易所的挂牌价格共20.4亿元人民币.

周一晚间刊登在上海联合产权交易所的公告并指出,北京市北京饭店为标的企业--北京紫金世纪置业控股股东,持股比例51%;标的企业其他两位股东为丰盛世纪置业有限公司及新华人寿,持股比例分别为25%和24%.

数据显示,2010年度, 北京紫金世纪置业亏损近184万元,未提供期内营业收入数据.公司经营项目包括房地产开发,销售自行开发的商品房,酒店管理、企业管理,承办展览展示、会议服务等.

据汤森路透旗下IFR此前报导,此次项目的转让方--新华人寿正在寻求A+H股融资,融资规模或在20至30亿美元.[ID:nCN1172272](完)

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