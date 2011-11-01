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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 10:53 BJT

〔中国新债〕牧工商集团下周二将发行3.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月1日电---中国牧工商(集团)总公司周二公告称,将于下周二(8日)在银行间债市簿记建档

发行3.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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牧工商集团 3.5 3.5 12 11/8簿记建档 深发展银行 AA+ 11/9 11/10

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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