〔中国债市动态〕现券收益率续降,受流动性趋宽裕及政策预期向好推动

路透上海11月1日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率续降,上月末一度偏紧的资金面重新趋于宽松,加之市场对政策预期亦偏向乐观,国债、央票及部分高评级中票表现更佳.

"今天早上一开始资金就很松了,国债央票双边(卖出报价)就不停地被点,三年央票跌了有3-4个点,"北京一银行交易员称.

银行间市场周二回购利率CNREPO=CFXS大幅下挫.金融机构度过月末时点後,资金面迅即恢复宽松局面,供给明显增加推动回购利率大跌,其中隔夜和14天品种狂泻140基点左右,七天品种则因缴存款准备金等原因跌幅落後.[CN/CN]

前述交易员并指出,他指出,近期财政政策已有明显的放松迹象,照这一趋势来看,货币政策的有所放松也是可以预期的,初期可能表现为贷款额度限制放宽,这都有利于债市维持强势.

他谈到,信用债方面,今日高评级中票收益率跌幅较大,若短期资金面继续趋暖,则接下来短融收益率有望再迎一波回落.

剩馀期限约2.95年的央票1101078券最新报价收益率CN1101078=CFXM为3.8550%/3.8400%,上日尾盘为3.8900%/3.8700%;剩馀期限约4.99年的国家电网中票1182289最新报价收益率CN1182289=CFXM为5.23%/5.05%,上日尾盘为5.30%/5.15%.(完)