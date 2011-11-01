〔全球能源〕高于每桶100美元的油价对全球经济构成威胁--IEA官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡11月1日电---国际能源署(IEA)副执行干事Richard Jones周二表示,油价高于每桶100美元对全球经济构成威胁.
他还称,IEA并未考虑再次释放紧急石油储备.今年稍早IEA曾协调石油紧急储备的释放行动,以帮助全球经济避免因能源价格高企而大幅放缓.
自2月石油输出国组织(OPEC)成员国--利比亚因内战减产以来,布兰特原油一直保持在每桶100美元之上.今年迄今平均油价高于每桶111美元.周二,布兰特原油交投于每桶109美元之上.
Jones在新加坡国际能源周(SIEW)会议上称,亚洲天然气价格将维持在高位,直至产量增加.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选