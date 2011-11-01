〔全球能源〕高于每桶100美元的油价对全球经济构成威胁--IEA官员

路透新加坡11月1日电---国际能源署(IEA)副执行干事Richard Jones周二表示,油价高于每桶100美元对全球经济构成威胁.

他还称,IEA并未考虑再次释放紧急石油储备.今年稍早IEA曾协调石油紧急储备的释放行动,以帮助全球经济避免因能源价格高企而大幅放缓.

自2月石油输出国组织(OPEC)成员国--利比亚因内战减产以来,布兰特原油一直保持在每桶100美元之上.今年迄今平均油价高于每桶111美元.周二,布兰特原油交投于每桶109美元之上.

Jones在新加坡国际能源周(SIEW)会议上称,亚洲天然气价格将维持在高位,直至产量增加.(完)