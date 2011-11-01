〔欧洲经济〕欧洲央行新总裁德拉吉走马上任,面临多方难题

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福10月31日电---德拉吉(Mario Draghi)周二将走马上任,正式成为欧洲央行(ECB)总裁,等待他的是大量政策和人事安排难题,来自德国的压力和欧债问题将让德拉吉左右为难.
德拉吉能否胜任欧洲央行总裁一职,与他的祖国意大利的形势发展难脱关系,如果意大利政府未能通过经济改革,实现推动增长和削减巨额公共债务,将引发欧洲央行充当其靠山的压力.
欧元区已经出手援助爱尔兰和葡萄牙,对希腊更是两度伸出援手,而区内第三大经济体意大利如果无力渡过难关,将会最大程度地利用政府资源.另一方面而言,欧洲央行实际上能带来无限量的救助火力.
德拉吉上周露面表示,准备好通过购买受困国家的债券,应对欧债危机,不过将卸任的央行总裁特里谢对路透表示,市场对德拉吉的讲话解读过度.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。