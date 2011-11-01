〔欧洲经济〕欧洲央行新总裁德拉吉走马上任,面临多方难题

路透法兰克福10月31日电---德拉吉(Mario Draghi)周二将走马上任,正式成为欧洲央行(ECB)总裁,等待他的是大量政策和人事安排难题,来自德国的压力和欧债问题将让德拉吉左右为难.

德拉吉能否胜任欧洲央行总裁一职,与他的祖国意大利的形势发展难脱关系,如果意大利政府未能通过经济改革,实现推动增长和削减巨额公共债务,将引发欧洲央行充当其靠山的压力.

欧元区已经出手援助爱尔兰和葡萄牙,对希腊更是两度伸出援手,而区内第三大经济体意大利如果无力渡过难关,将会最大程度地利用政府资源.另一方面而言,欧洲央行实际上能带来无限量的救助火力.