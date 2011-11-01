〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略涨,盘中一度逼近跌停

* 人民币兑美元早盘一度接近跌停

* 中间价显偏强意图

* 存在套利空间使得购汇盘仍积极

路透上海11月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周二早盘略涨,稍早一度接近跌停.尽管央行中间价继续表现出了偏强意图,但套利空间的存在使得美元购汇盘仍十分积极,压制人民币即期汇价走势.

北京时间10:54,人民币兑美元即期报6.3530元,并较上日收盘6.3549元微涨;稍早最低探至6.3607元,离跌停位6.3609元仅一步之遥.

今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3293元,上日中间价则刚创下2005年汇改来新高至6.3233元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3609元为今日人民币兑美元交易下限.

上海一银行交易员表示,不管是出于政治或经济的什麽原因,近日中间价表现出了偏强的意图,但在这个特殊阶段,它能管住的只能是波动区间的上下限而已.

"昨天美元指数涨了这麽多,中间价才回来这麽一点,央行的态度不难明白",他进一步指出,"如果今天中间价定在6.35,即期可能就得到6.38,很明显,他们不想这样."

北京时间10:51,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3680/40,上日尾盘为6.3620元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3930/80元,上日尾盘报6.3930元.

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,这是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

国际市场方面,美元兑日圆以外亚洲货币周二扩大涨幅,因逊于预期的中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)进一步加剧了对全球经济放缓的忧虑.[FRX/CN]

中国公布10月PMICNPMIB=ECI结束连续两月上升态势回落,环比回落0.8个百分点至50.4%,低于路透调查中值结果51.6%,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能.[ID:nCN1188606]

此外,尽管上周四欧元区峰会达成了协议,但有关这些措施如何实施的疑虑继续萦绕欧元走势.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周二稍晚开始为期两日的政策会议,欧洲央行也将在周四举行会议,周五美国将公布重要的就业数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)