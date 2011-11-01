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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 11:21 BJT

《希腊政经焦点》对援助协议公投恐使欧元区陷入一场新危机

* 希腊总理意外呼吁就第二轮援助协议举行全民公投

* 民调显示大部分希腊人反对援助协议

* 反对党提出抗议,希望提前大选

路透雅典11月1日电---希腊总理帕潘德里欧周一意外宣布,将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投.此举可能导致欧元区陷入一场新的危机.

欧元区领袖上周达成协议,向希腊提供1,300亿欧元第二阶段纾困资金,并减计该国50%的巨额债务.

帕潘德里欧表示,要实现国际贷款人所要求的财政举措和结构改革,需要获得更广泛的政治支持.此前他所在的执政党社会党在议会推进撙节措施时引发公众抗议,并有数名议员脱党请辞.

"如果举行全民公投,有理由认为公众不会接受撙节措施.可以认为公投会把事情搞砸,"伦敦BGC Partners资深分析师Howard Wheeldon说.

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