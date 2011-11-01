《希腊政经焦点》对援助协议公投恐使欧元区陷入一场新危机

欧元区领袖上周达成协议,向希腊提供1,300亿欧元第二阶段纾困资金,并减计该国50%的巨额债务.

帕潘德里欧表示,要实现国际贷款人所要求的财政举措和结构改革,需要获得更广泛的政治支持.此前他所在的执政党社会党在议会推进撙节措施时引发公众抗议,并有数名议员脱党请辞.