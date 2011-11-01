《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘涨跌互现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼11月1日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段涨跌互现,其中美元兑东南亚货币交投于区间上档,而美元兑北亚货币则交投于区间底部.
每月的第一天通常会有一系列的数据公布,11月亦不例外,韩国10月消费者物价指数(CPI)全线略微下滑(跌回至4.0%下方)[ID:nCN1188126],中国10月制造业采购经理人指数(PMI)中的投入价格指数涨幅大幅放缓,暗示存款准备金率(RRR)调降为期不远.
今天澳洲央行(RBA)料将下调利率25个基点,同时发表声明确认,当前的通胀水准适宜.
日本央行似乎会再次出手支撑美元兑日圆,但将不会像昨日那样一举买入1,000亿美元[ID:nCN1188468].
欧洲方面的消息仍呈负面,希腊决定在接受上周达成的援助协议前举行全名公投,让欧元区局势更趋不妙.
MF Global的垮台(昨夜申请破产保护)[ID:nCN1188062]将带来各种不定因素,因此未来可能会出现一些难以解释的市场动向.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。