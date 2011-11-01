《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币早盘涨跌互现

IFR悉尼11月1日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段涨跌互现,其中美元兑东南亚货币交投于区间上档,而美元兑北亚货币则交投于区间底部.

每月的第一天通常会有一系列的数据公布,11月亦不例外,韩国10月消费者物价指数(CPI)全线略微下滑(跌回至4.0%下方)[ID:nCN1188126],中国10月制造业采购经理人指数(PMI)中的投入价格指数涨幅大幅放缓,暗示存款准备金率(RRR)调降为期不远.

今天澳洲央行(RBA)料将下调利率25个基点,同时发表声明确认,当前的通胀水准适宜.

日本央行似乎会再次出手支撑美元兑日圆,但将不会像昨日那样一举买入1,000亿美元[ID:nCN1188468].

欧洲方面的消息仍呈负面,希腊决定在接受上周达成的援助协议前举行全名公投,让欧元区局势更趋不妙.

MF Global的垮台(昨夜申请破产保护)[ID:nCN1188062]将带来各种不定因素,因此未来可能会出现一些难以解释的市场动向.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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