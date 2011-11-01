〔日本股市〕早盘收跌,经济前景疑虑引发对出口股和近期上涨股的卖压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月1日电---日本股市日经指数周二早盘下滑,此前美国期货经纪公司MF Global Holdings MF.N申请破产保护,且市场对欧洲有了新的担忧,引发对全球经济前景的顾虑,从而点燃对出口类股和近期上涨股票的卖压.
市场人士也密切关注日圆动向,因为他们怀疑日本当局昨日干预市场打压日圆的行动能否发挥持续的效果.
"汇率问题依然令人头疼.上次政府在8月干预市场後,美元在三天内就全数回吐了涨幅.因此大家对此次干预行动效果如何仍心存谨慎."一家日本经纪公司的交易商表示.
日经指数.N225下跌0.8%报8,920.86,从周一触及的三个月盘中高点9,152.39进一步下跌.
东证股价指数.TOPX跌0.4%至760.78.(完)
--编译 徐文焰;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。