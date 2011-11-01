〔日本股市〕早盘收跌,经济前景疑虑引发对出口股和近期上涨股的卖压

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周二早盘下滑,此前美国期货经纪公司MF Global Holdings MF.N申请破产保护,且市场对欧洲有了新的担忧,引发对全球经济前景的顾虑,从而点燃对出口类股和近期上涨股票的卖压.

市场人士也密切关注日圆动向,因为他们怀疑日本当局昨日干预市场打压日圆的行动能否发挥持续的效果.

"汇率问题依然令人头疼.上次政府在8月干预市场後,美元在三天内就全数回吐了涨幅.因此大家对此次干预行动效果如何仍心存谨慎."一家日本经纪公司的交易商表示.

日经指数.N225下跌0.8%报8,920.86,从周一触及的三个月盘中高点9,152.39进一步下跌.

东证股价指数.TOPX跌0.4%至760.78.(完)