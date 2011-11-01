《综述》韩国10月出口增幅创两年新低且制造业萎缩,表明全球经济冷却

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月出口增幅为两年来最低,逊于路透调查中的预估
* 10月制造业PMI连续第三个月低于荣枯分水岭
* 10月通胀率回落幅度大于预期,跌至10个月低点
* 央行料将在较长时间里按兵不动
路透首尔11月1日电---韩国10月出口增长年率为两年来最低,制造业连续第三个月萎缩,表明全球经济正在冷却,并引发经济难逃滑坡的忧虑.
数据同样显示,消费者通胀率放缓幅度大于预期,因农产品价格下跌.这使得再次加息机率进一步下降.
分析师表示,韩国央行不会考虑降息,除非全球经济重回2008年式的衰退.
"或许你会说(韩国央行)所谓的利率正常化行动结束,而我预期利率下一次调整方向将是向下,"大宇证券固定收益分析师Yoon Yeo-sam表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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