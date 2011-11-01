《综述》韩国10月出口增幅创两年新低且制造业萎缩,表明全球经济冷却

* 10月出口增幅为两年来最低,逊于路透调查中的预估

* 10月制造业PMI连续第三个月低于荣枯分水岭

* 10月通胀率回落幅度大于预期,跌至10个月低点

* 央行料将在较长时间里按兵不动

路透首尔11月1日电---韩国10月出口增长年率为两年来最低,制造业连续第三个月萎缩,表明全球经济正在冷却,并引发经济难逃滑坡的忧虑.

数据同样显示,消费者通胀率放缓幅度大于预期,因农产品价格下跌.这使得再次加息机率进一步下降.

分析师表示,韩国央行不会考虑降息,除非全球经济重回2008年式的衰退.

"或许你会说(韩国央行)所谓的利率正常化行动结束,而我预期利率下一次调整方向将是向下,"大宇证券固定收益分析师Yoon Yeo-sam表示.