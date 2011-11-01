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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 11:13 BJT

〔日本债市〕在避险需求提振下反弹,关注10年期公债标售

路透东京11月1日电---日本公债期货周二从两个半月低位反弹,因对于欧元区债务问题的忧虑重燃,且经纪公司MF Global HoldingMF.N的破产打压了投资者冒险意愿,并增加了避险性质的公债吸引力.

但较美国公债周一的大涨而言,日债的涨势相对有限,市场人士称,这是因为经纪商在2.2万亿(兆)日圆(280亿美元)的10年期日本公债标售之前进行对冲及平仓操作.

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