〔日本债市〕在避险需求提振下反弹,关注10年期公债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月1日电---日本公债期货周二从两个半月低位反弹,因对于欧元区债务问题的忧虑重燃,且经纪公司MF Global HoldingMF.N的破产打压了投资者冒险意愿,并增加了避险性质的公债吸引力.
但较美国公债周一的大涨而言,日债的涨势相对有限,市场人士称,这是因为经纪商在2.2万亿(兆)日圆(280亿美元)的10年期日本公债标售之前进行对冲及平仓操作.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。