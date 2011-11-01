《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日(II)

**经济参考报**

--兴业银行首席经济学家鲁政委预计10月CPI同比涨幅会较上月大幅下降0.6个百分点至5.5%.并预测10月食品价格环比可能自6月以来首次为负的同时,非食品环比可能与上月持平.

--对于巴西淡水河谷(VALE5.SA)40万吨级巨轮"Vale Brazil"号未能停靠中国大连港一事,国内出现意见分歧.中国船东协会已经开始准备第三次向发改委等部委上书,试图阻挠40万吨级泊位和航道的审批;而钢铁企业则表示出对淡水河谷40万吨级船舶的欢迎之意.淡水河谷方面表示建造大船的计划不会暂停,目前正与中国政府积极沟通.

**中国经济时报**

--中国国际经济交流中心秘书长、商务部前副部长魏建国预计,中非贸易额将在今年突破1,500亿美元左右,未来四到五年内将增长到3,000亿美元.他并认为政府应该加到对中小企业走进非洲的资本金支持,同时中国的金融机构也应该积极拓展自己在非洲的网点,支持中非贸易投资.

**证券时报**

--摩根大通(JPM.N)昨日宣布,已获银监会批准在江苏苏州筹建分行.苏州分行将是其在中国大陆第七家分行.同时,摩根大通银行(中国)获批成为上海黄金交易所外资金融类会员.

**东方早报**

--中国南车(601766.SS)发布公告称,其非公开发行方案昨日获得国务院国资委同意.而中国北车601299.SS已于10月24日晚间发布公告称其再融资计划获国资委同意.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 苏丹/刘昕; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]