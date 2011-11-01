〔中国货币市场〕回购利率大幅下挫,因月初资金面恢复宽裕

路透上海11月1日电---中国银行间市场周二早盘回购利率CNREPO=CFXS大幅下挫.金融机构度过月末时点後,资金面迅即恢复宽松局面,供给明显增加推动回购利率大跌,其中隔夜和14天品种狂泻140基点左右,七天品种则因缴存款准备金等原因跌幅落後.

"过了月末时点,(资金面有所回暖),不过七天的供给现在比较有限,"华东一银行交易员指出,七天期品种资金因为涉及例行的存款准备金缴款,机构拆出较为谨慎.

金融机构一般于每月的5日、15日、25日上缴存款准备金,本月5日因适逢周末将顺延至下周一(7日).而考虑到上月末银行冲存款的因素,月初首次缴存金额可能较大.

北京一银行交易员则认为,缴存压力未必有如此之大,七天回购利率下行幅度不及其他品种,亦有可能是部分大机构开盘作价所致.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3101 4.7120 -140.19

七天CN7DRP=CFXS 4.3914 4.9696 -57.82

14天CN14DRP=CFXS 4.3764 5.7539 -137.75

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.3146 4.7090 -139.44

七天CHICNY7D=CFXS 4.3753 4.9693 -59.40

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