《全球市场》欧债危机担忧死灰复燃打压亚股,避险情绪助美元上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI日本以外亚太股指下跌1%
* 欧元承压,因欧元区债务问题节外生枝
* 亚洲信贷市场收紧,CDS利差走阔
* 美元上涨令商品承压
* 中国PMI数据令人失望,引发全球成长放缓担忧
路透东京11月1日电---欧元区债务危机解决进程缓慢,令投资者忧虑再起并打压风险胃纳.亚洲股市和大宗商品周二下跌,而欧元承压.
投资人切换至安全资产帮助美元兑六种主要货币上涨,不过美元/日圆JPY=自周一触及的三个月高位回落,当天日本当局干预汇市,该国媒体估计规模达到创纪录的10兆(万亿)日圆(1,280亿美元).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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