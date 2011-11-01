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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 11:27 BJT

《全球市场》欧债危机担忧死灰复燃打压亚股,避险情绪助美元上涨

* MSCI日本以外亚太股指下跌1%

* 欧元承压,因欧元区债务问题节外生枝

* 亚洲信贷市场收紧,CDS利差走阔

* 美元上涨令商品承压

* 中国PMI数据令人失望,引发全球成长放缓担忧

路透东京11月1日电---欧元区债务危机解决进程缓慢,令投资者忧虑再起并打压风险胃纳.亚洲股市和大宗商品周二下跌,而欧元承压.

投资人切换至安全资产帮助美元兑六种主要货币上涨,不过美元/日圆JPY=自周一触及的三个月高位回落,当天日本当局干预汇市,该国媒体估计规模达到创纪录的10兆(万亿)日圆(1,280亿美元).

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