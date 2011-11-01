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公司新闻(中文) | 2011年 11月 1日 星期二 11:56 BJT

〔标题新闻〕伦敦金属交易所(LME)暂停MF Global在电子交易平台LMEselect和场内的交易

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7M10I7]

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