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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 12:05 BJT

〔中国新债〕五矿集团下周二将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海11月1日电---中国五矿集团公司周二公告称,将于下周二(8日)在银行间债市簿记建档发行30亿元

人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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五矿集团 60 30 5 11/8簿记建档 国开行 AAA 11/9 11/10

中金公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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