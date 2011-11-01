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中国财经 | 2011年 11月 1日 星期二 12:15 BJT

〔中国新债〕安徽交投下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月1日电---中国安徽省交通投资集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(8日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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安徽交投 10 5 12 11/8簿记建档 招商银行 AA 11/10 11/11

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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