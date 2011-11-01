〔新闻稿〕澳洲央行11月会议调降指标利率25个基点至4.5%

路透悉尼11月1日电---澳洲央行11月政策会议後决议,指标利率调降25个基点至4.5%,11月2日起生效.以下为周二会後发布的声明:

近期数据与全球成长步伐放缓一致.不过迄今为止,经济成长大幅放缓的忧虑尚未成真.美国经济在第三季加速扩张,不过仍属温和,而且有大量的闲置产能.中国成长已放缓,达到决策者的期望.亚洲的产出目前已从日本地震的影响中恢复,内部需求也在增强.

但贸易表现开始感受到欧洲经济活动大幅放缓的影响,欧洲经济前景疲势将持续.大宗商品价格尽管仍处高位,但近几月来普遍在回落.

金融市场多少已从近月来的动荡中恢复,受美国经济数据转好的扶助,且有迹象显示,欧洲政府在化解主权债务及银行业问题方面取得进展.股市已经走强,澳元明显回升,因风险厌恶情绪已经回落.但距离欧洲方面的忧虑完全消除尚需时日,近期市场动荡对信心造成的影响或导致企业和家庭活动在一段时间内保持谨慎.

有关澳洲经济的数据显示,整体经济成长温和.贸易条件现已触顶,近期将有所回落,但仍将维持在高位.与此呼应,资源部门投资在强势抬头,未来还有追加投资.部分相关的服务业情况也好于平均水平.

在其他领域,家庭支出谨慎且澳元汇率处于高位,已经产生明显的损害.

最近几个月失业率略有上升,不过仍接近5%的水平.基础通胀率在今年上半年上升,近期信息显示,尽管公用事业方面的费用继续大幅度上升,但需求不振的局面以及澳元汇率居高不下,已经限制了最近通胀的上升.年末消费者物价指数(CPI)涨幅仍将高于目标,因受今夏天气因素的影响,但随着关键作物生产的恢复,通胀率目前开始下降.

此外,目前就业市场环境疲软,资源以及相关产业以外域劳动力成本近期大幅上涨的可能性减小.因此,央行目前的判断是,扣除碳排放定价机制所产生的影响,通胀在2012年和2013年有可能符合2-3%的目标.

金融环境近期有所放宽,市场利率略有下降,争相放贷的情况增多.但总体环境仍较通常时更加紧缩,借款利率仍略高于平均水平,信贷增长疲弱且资产价格仍低于今年稍早时的水准.

过去几个月来汇率情况变化极大,但总体而言仍处在历史高位.

过去一年里,委员会的货币政策保持温和偏紧的立场,因对通胀有所担心.

由于整体经济成长微弱,目前通胀可能接近目标水准,且资源行业以外的信心受抑,因此委员会认为,更为中性的货币政策有助于达成经济持续成长和2-3%的通胀率.(完)