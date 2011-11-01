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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 12:42 BJT

〔东京美债〕10年期美国公债微跌,因市场人士锁定隔夜时段获利

路透东京11月1日电---10年期美国公债周二在亚洲市场承压微跌,因市场人士了结美国公债在隔夜时段所得的获利.股市大跌,令美国公债在隔夜时段走强.

10年期美国公债US10YT=RR价格跌5/32,收益率(殖利率)约报2.149%,高于2.111%附近的纽约时段低点.

30年期美国公债同样脱离隔夜时段高点,收益率从3.128%的低点升到3.165%附近.30年期美债周一录得美国联邦储备理事会(美联储,FED)首次公布大规模刺激计划以来的最大单日涨幅.

在劲扬一日後,交易商称希望在美联储今日稍晚召开两天货币政策会议、且本周公布就业等经济数据前,将仓位调整至中性.

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