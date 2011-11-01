〔东京美债〕10年期美国公债微跌,因市场人士锁定隔夜时段获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月1日电---10年期美国公债周二在亚洲市场承压微跌,因市场人士了结美国公债在隔夜时段所得的获利.股市大跌,令美国公债在隔夜时段走强.
10年期美国公债US10YT=RR价格跌5/32,收益率(殖利率)约报2.149%,高于2.111%附近的纽约时段低点.
30年期美国公债同样脱离隔夜时段高点,收益率从3.128%的低点升到3.165%附近.30年期美债周一录得美国联邦储备理事会(美联储,FED)首次公布大规模刺激计划以来的最大单日涨幅.
在劲扬一日後,交易商称希望在美联储今日稍晚召开两天货币政策会议、且本周公布就业等经济数据前,将仓位调整至中性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。