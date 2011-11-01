《中国经济焦点》10月官方PMI意外疲软预示经济续放缓,政策调整时机临近

* 官方PMI降至32个月最低点

* 欧美经济恶化拖累中国制造业

* 市场预期政策调整时机临近

* 政策扶持令小企业信心好转

作者 李文科

路透北京11月1日电---在宏观调控见效以及外部经济恶化的合力下,中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)意外降至32个月来最低点,预示四季度经济增速继续下滑几成定局,而市场期望政策面出现更明显的结构性松动.

中国物流与采购联合会(CFLP)周二公布的10月官方PMICNPMIB=ECI降至50.4,低于路透调查中值51.6.更集中反映中小企业信心的汇丰(HSBC)PMI指数10月终值回升至51.0,重返50以上扩张区间,但略低于上周的预览值.

CFLP特约分析师张立群指出,"数据预示未来经济增速将继续降低,全年经济增长将保持9.2%左右的水平."而购进价格指数大幅回落10.4个百分点至46.2%,显示企业成本压力降低,另一方面也可能预示企业去库存活动将增加.

中国官方发布的10月PMI意外疲软打压港股,令恒生指数.HSI周二开盘下挫2%,并推动对风险偏好情况敏感的澳元和欧元下跌,不过被视为避险资产的黄金上涨,其他风险较高资产则走低.

花旗报告指出,官方PMI和汇丰PMI的分化主要是反映了中小企业在最近政策支持下表现比较活跃.万一本月公布的数据证实经济增长放缓幅度大于预期,政府仍有空间刺激内需.中国政府有望在年内进行结构性政策放松,但全面放松仍不可行.

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,要敏锐、准确地把握经济走势出现的趋势性变化.[ID:nCN1184594]

而欧美主权债信危机短时间难解,全球经济持续动荡且前景充满高度不确定性,中国明年同时面临政府十八大换届的大事件,保持稳健货币政策和积极财政政策的基调料不会改变. [ID:nCN1173686]

中国10月官方及汇丰PMI图表,请点选链接(r.reuters.com/tum74s)

**政策调整空间显现**

中国10月PMI数据在显示经济增长放缓的背景下,经济维持适度增长的动力犹存,而令监管层头疼的通胀难题将得以好转,从而为从紧政策的调整腾挪出一定空间.

汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌认为,尽管产成品价格增速微涨,通胀在见顶之後仍将继续回落,这将为决策当局进行政策微调进而达到保增长和控通胀的平衡提供了空间.预计未来几个月货币政策总体维持稳定辅之以针对性的放松措施.

"11月中旬就可能出现存准松动的可能性,"华融证券的宏观分析师肖波指出,政策应该适度放松一点,因为从紧货币政策的滞後效应正在显现,维持实体经济正常运行的流动性遭遇很大压力.

不过他亦强调,从现在房地产价格回落的速度看,为了保持房地产调控的政策效果,从紧政策的结构性松动的幅度"不会太大",即使在流动性方面有所松动,亦要防止流动性向房地产市场扩散.

"不过,也没必要考虑到房地产市场而错过政策放松的好时机,11月中旬、12月中旬都是机会,"肖波称.

国家统计局新闻稿分析称,上述数据表明伴随着欧美经济的走低,国际大宗商品价格持续回落,以及中国一系列稳定物价政策措施的贯彻执行,制造业通胀压力进一步缓解,价格快速上涨的势头得到基本遏制,经济体经济增速放缓,外部需求减少,中国制造业出口增长乏力.

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.

**小企业信心好转,但外需拖累渐显**

中国从紧政策持续发酵下,欧美经济恶化对中国经济的拖累效应日渐明显,且规模不同的企业受到的影响出现分化,这亦成为汇丰和中国官方PMI数据出现分化的缘由.

调查样本分布相对均匀的官方PMI分项数据显示,尽管PMI意外疲软,但仍可见小企业的生产指数和新订单指数增长强劲,而被市场认为调查样本覆盖面更多涉及中小企业的汇丰PMI的10月分项数据表现相对抢眼.

官方PMI的调查结果显示,10月近四分之一的企业认为生产量与上月相比有所减少.从企业规模看,中型企业生产指数相对平稳;大型企业生产指数比上月明显回落;小型企业生产指数则结束了连续四个月处于临界点以下的不景气状态,本月上升至50%以上.

"值得关注的是,本月小型企业新订单指数为49.8%,虽然位于临界点以下,但比上月显着提升5.8个百分点,"统计局分析称,这表明制造业小型企业新订单数量降幅明显收窄,企业发展预期显示趋好迹象.

而汇丰PMI终值的分项数据亦表明样本企业信心明显改善.10月份数据显示,中国制造业的整体新业务3个月以来首次出现增长,新出口订单也恢复增长,增速为3月份以来最大.同时,平均投入成本的涨幅放缓至4个月以来最小,而产出价格则加速上扬.

然而,欧美经济恶化对中国外需的拖累效应则趋于明显.官方PMI中的出口订单指数低于上月2.3个百分点.

中国周边经济体已感受到了全球经济冷却的寒意.韩国公布的10月出口增幅创两年新低且制造业萎缩,汇丰10月台湾制造业PMI续降至43.7的33个月以来最低.

澳洲央行周二自2009年初以来首度降息,并指出,近几个月大宗商品价格普遍下跌,中国成长已放缓并达到决策者的期望,而贸易表现开始感受到欧洲经济活动大幅放缓的影响.[ID:nCN1189080](完)