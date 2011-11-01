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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 12:55 BJT

《企业看点》--11月1日财务活动报导摘要

路透11月1日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 报纸Mint周二报导称,Hexaware Technologies(HEXT.NS)创始人与私募股权投资机构General Atlantic正寻求出售所持Hexaware股份.[ID:nL4E7M10HG].

* 瑞典报纸Dagens Industri周一报导,芬兰林业企业斯道拉恩索(Stora Enso)(STERV.HE)正考虑投入大笔资金,在中国南部新建一家包装纸板厂.[ID:nL5E7LV2CQ].(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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