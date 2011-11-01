《企业看点》--11月1日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月1日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 报纸Mint周二报导称,Hexaware Technologies(HEXT.NS)创始人与私募股权投资机构General Atlantic正寻求出售所持Hexaware股份.[ID:nL4E7M10HG].
* 瑞典报纸Dagens Industri周一报导,芬兰林业企业斯道拉恩索(Stora Enso)(STERV.HE)正考虑投入大笔资金,在中国南部新建一家包装纸板厂.[ID:nL5E7LV2CQ].(完)
--编译 洪曦;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。