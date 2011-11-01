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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 15:36 BJT

〔中欧关系〕中国不是欧元区的救世主--前央行货币政策委员

路透伦敦11月1日电---中国前央行货币政策委员余永定周二在英国金融时报撰文称,欧洲对于"红色骑士"会出手救助欧元区的期望"非常不切实际".

余永定表示,中国愿意也能够提供帮助,并且"乐于适宜有度地投资欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,正如之前所做的那样.如果发行欧元区共同债券,中国也会投资."

但他说道,"对中国政府而言,金融决策应当有金融方面的考虑.如果中国的帮助达不到你们的预期,请不要责怪.中国从未宣称能够把欧洲从债务危机中拯救出来,也不会做这种承诺."

本周在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上,说服中国向欧元区抛出救生索将是一项主要任务.

EFSF主管雷格林(Klaus Regling)周六试图招徕中国投资,称可为投资者承担EFSF新发债券最初20%的损失,并且可能按照中国政府的要求对债券采用人民币计价.

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