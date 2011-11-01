〔中欧关系〕中国不是欧元区的救世主--前央行货币政策委员

余永定表示,中国愿意也能够提供帮助,并且"乐于适宜有度地投资欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,正如之前所做的那样.如果发行欧元区共同债券,中国也会投资."

但他说道,"对中国政府而言,金融决策应当有金融方面的考虑.如果中国的帮助达不到你们的预期,请不要责怪.中国从未宣称能够把欧洲从债务危机中拯救出来,也不会做这种承诺."