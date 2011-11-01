美国称中国允许人民币升值是刺激内需的有力工具

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月31日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，中国允许人民币升值的举动是提振其国内需求的“有力工具”。

“从宏观经济再平衡的角度来看，拥有贸易顺差的新兴市场经济体将继续履行承诺，通过允许本国货币依据市场力量升值以求平衡需求。这也是他们拥有的提振国内消费需求增长的最有力工具。”（完）