美国称中国允许人民币升值是刺激内需的有力工具

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月31日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，中国允许人民币升值的举动是提振其国内需求的“有力工具”。
“从宏观经济再平衡的角度来看，拥有贸易顺差的新兴市场经济体将继续履行承诺，通过允许本国货币依据市场力量升值以求平衡需求。这也是他们拥有的提振国内消费需求增长的最有力工具。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。