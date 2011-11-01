〔中国个股〕上海汽车交付其首批混合动力轿车,个人购车享短期优惠

路透上海11月1日电---在周二开幕的中国国际工业博览会上,中国上海汽车股份有限公司(600104.SS)向上海安吉汽车租赁公司等交付其首批荣威750Hybrid混合动力轿车,并宣布在工博会期间若个人购买这款节能车,将享受3.2万元人民币现金补贴.

对于这款综合节油率超过20%的混合动力轿车,上汽确定的售价为23.68万元.根据国家相关政策,全国范围内25个指定城市的公共服务领域用户,购买这款车可以享受3.2万元政府财政补贴.

"这款车我们主要考虑政府用户和租赁公司用户,"上汽副总裁陈志鑫表示,为积极推动新能源汽车在普通消费者的使用和推广,公司还决定在11月1日至5日期间,对于在上海工博会展台签订购车意向合同的个人,给予3.2万元补贴,即最终售价为20.48万元.

荣威750是上海汽车自主品牌系列下的中高端品牌,与上述混合动力车同级别的荣威750 1.8T目前的指导售价为22.48万元.

对于荣威750混动版,上海汽车今年的销售目标为500辆,明年目标为3,000辆.明年上海汽车还将推出另两款节能车型--节油率达50%的荣威550插电强混轿车和荣威E50纯电动车.荣威E50将于明年10月正式量产.

此次在工博会上首次量相的E50纯电动车,电池总能量为15千瓦时,最大续航里程为190公里,最高车速130公里/小时.

陈志鑫还指出,"规模不等于竞争力...我们要力求在核心竞争体系上有所突破.未来新能源将脱颖而出,整个世界对此都非常关注."

他预计,今年公司自主品牌汽车销量约为17万辆,去年为逾16万辆.这较此前国内媒体披露的上汽自主品牌产销23万辆有较大的落差.

10月底,比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)率先推出其首款纯电动车--E6,售价为36.98万元,这亦是大陆首款面向个人用户销售的纯电动家用车型.其充满电後的最大续航里程为300公里,最高车速为140公里/小时.(完)