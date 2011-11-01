《综述》澳洲央行两年多来首度降息,以因应国内通胀回落及欧债危机

* 澳洲央行调降利率25个基点至4.5%,符合许多人预期

* 央行评论暗示其中性立场,但市场预期会再次降息

路透悉尼11月1日电---澳洲央行周二调降指标利率,为两年多前爆发全球性金融危机以来的首次,旨在因应国内通胀回落以及欧洲债务危机给全球经济带来的威胁.

在澳洲央行调降利率25个基点至4.5%後,澳元兑美元AUD=回落,银行间利率期货<0#YIB:>走势则暗示央行会再度降息.

澳洲央行表示,现在看来,2012和2013年通胀率可能会符合长期目标.

"此委员会认为,更为中性的货币政策有助于达成经济持续成长和2-3%的通胀率,"澳洲央行总裁史蒂文斯在声明中表示.

澳洲央行上一次降息是在2009年4月,当时澳洲央行积极降息,以应对全球金融危机.

上周一项路透调查显示,19位分析师中,12人预期降息至4.5%,其馀预期维持利率不变.银行间利率期货<0#YIB:>此前已反映出降息机率约80%,且仍预期到明年2月时将降至4.0%.

但经济分析师不太相信这是一波降息行动的起点,因为澳洲矿业景气仍然强劲.

"央行已经承认,通货膨胀现已降低,而且央行对全球展望的看法也更加保守,"花旗市场经济部门主管Paul Brennan称.

"央行强调,将政策由紧缩回到中性是合理的,而且央行会维持政策中性一段时间,"他称."除非未来几个月有一些重大意外,否则我想利率会按兵不动一阵子.

全球主要利率水准图表(link.reuters.com/pym74s)

澳洲截尾均值通胀率(link.reuters.com/rer44s)

澳洲加权中值通胀率(link.reuters.com/ser44s)