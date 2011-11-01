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公司新闻(中文) | 2011年 11月 1日 星期二 13:06 BJT

〔企业结盟〕必和必拓与三菱商事携手在澳投资42亿美元用于煤矿扩张

路透悉尼11月1日电---全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周二称,公司将联手日本三菱商事(8058.T)在澳洲投资42亿美元用于煤矿扩张.

必和必拓称,该项目初期将令炼焦煤出口产能每年增加800万吨.公司称其出资份额为21亿美元.

必和必拓与三菱商事在澳洲运营一家各持股50%的合资企业,业务覆盖博文盆地(Bowen Basin)的七家矿场.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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