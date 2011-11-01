〔表格〕英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月1日电---英国国家统计局周二公布数据显示,英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%(市场预估分别为成长0.4%和0.4%).
实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):
2011年第三季 2011年第二季
较前季% +0.5 0.1
较上年同期% +0.5 0.6
较前季(%) 较上年同期(%)
GDP市场预估 +0.4 +0.4
具体产出数据
第三季较前季(%) 第二季较前季(%) 第三季较上年同期(%)
农林渔业 0.4 -0.9 -0.5
工业生产
矿业/采掘(含石油) 0.9 -6.6 -14.6
制造业 0.2 0.2 2.1
电力,燃气及供水 2.3 -1.7 0.7
工业生产总计 0.5 -1.2 -0.7
建筑业 -0.6 1.1 -4.0
服务业
物流,旅店,餐饮 0.4 0.4 0.8
交通通讯 0.9 持平 1.9
商业,服务和金融 0.8* 0.3 1.0
政府及其它服务 0.5 0.2 1.4
服务业总计 0.7 0.2 1.2
* 商业,服务和金融季度增幅为2007年第三季以来最大
--编译 隋芬;审校 田建华
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