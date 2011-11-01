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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 17:43 BJT

〔表格〕英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%

路透伦敦11月1日电---英国国家统计局周二公布数据显示,英国第三季GDP初值为较前季成长0.5%,较上年同期增长0.5%(市场预估分别为成长0.4%和0.4%).

实质GDP数值如下(经季节调整,基期为2006年,括号内上季数据):

2011年第三季 2011年第二季

较前季% +0.5 0.1

较上年同期% +0.5 0.6

较前季(%) 较上年同期(%)

GDP市场预估 +0.4 +0.4

具体产出数据

第三季较前季(%) 第二季较前季(%) 第三季较上年同期(%)

农林渔业 0.4 -0.9 -0.5

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.9 -6.6 -14.6

制造业 0.2 0.2 2.1

电力,燃气及供水 2.3 -1.7 0.7

工业生产总计 0.5 -1.2 -0.7

建筑业 -0.6 1.1 -4.0

服务业

物流,旅店,餐饮 0.4 0.4 0.8

交通通讯 0.9 持平 1.9

商业,服务和金融 0.8* 0.3 1.0

政府及其它服务 0.5 0.2 1.4

服务业总计 0.7 0.2 1.2

* 商业,服务和金融季度增幅为2007年第三季以来最大

--编译 隋芬;审校 田建华

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