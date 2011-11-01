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公司新闻(中文) | 2011年 11月 1日 星期二 14:13 BJT

〔日股业绩〕日立制作所六个月集团营业利润年降21.8%,净利亦降67.8%

路透东京11月1日电--日本日立制作所(6501.T)公布:

* 六个月集团营业利润为1,706.1亿日圆,较上年同期下降21.8%.

* 预计2011/12年度集团营业利润为4,000亿日圆.

* 六个月集团税前利润1,330.1亿日圆,较上年同期下滑49.6%.

* 预计2011/12年度集团税前获利4,100亿日圆.

* 六个月集团净利509.5亿日圆,较上年同期下滑67.8%.

* 预计2011/12年度集团净利2,000亿日圆.(完)

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