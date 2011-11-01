〔企业并购〕多伦多证交所运营商TMX支持Maple财团的38亿美元收购提议

路透多伦多10月31日电---多伦多证券交易所(TSE)所有者TMX Group(X.TO)已欣然接受加拿大财团Maple Group的38亿加元(约合38亿美元)收购提议,这加大了股东同意这宗一度为敌意收购交易的可能性,交易成功则将使多伦多证交所站到其最大对手所处的同一屋檐之下.

TMX敦促股东投票赞成Maple Group的收购要约.後者由13家银行、养老基金及其他金融机构共同组成.

四个月前,TMX试图与伦敦证交所合并(LSE.L)合并的努力归于失败.当时交易引发了加国资本市场恐沦入外国人控制,且多伦多就此丧失金融中心地位的疑虑.

不过Maple的提案也有遭反对的地方,因其将把多伦多证交所与加国第一大另类交易所Alpha Group置于同一所有权之下.新公司将因而掌控加拿大逾80%的股票交易,在这种地位下其将可以提高客户交易费.

目前还远不清楚,加拿大联邦竞争管理局会否同意这项并购案,不过TMX可透过拒绝接受其他竞购者来筑起一道难以跨越的障碍.

"我不认为TMX对交易的支持,就一定降低了获得监管批准的难度,"多伦多Macleod Dixon的律师Darryl Levitt说,即使如此,"更有可能的情况是,做出赞成交易决定所需的一切相关讯息都将被提供."

TMX股价周一上涨1.44加元,或3.4%,报43.80加元,仍低于Maple的报价50加元,反映出围绕该交易的监管方面的不确定性.(完)