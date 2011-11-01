〔欧洲个股〕瑞士信贷计划进一步削减成本,将再裁减约1,500个职位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世11月1日电---瑞士信贷:
* 第三季净利为6.83亿瑞郎
* 计划进一步削减成本,将另外裁减大约1,500个职位
* 将为解决美国税案提列2.95亿瑞郎费用
* 第三季基本净利(UNDERLYING NET PROFIT)为4.41亿瑞郎
* 将把固定收益方面的风险加权资产削减50%
* 计划将资源配置到成长较快的新兴市场,尤其是巴西、东南亚、大中华区和俄罗斯
* 预计此举将把这些市场的营收所占比例从2010年的15%,提高到2014年的25% (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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