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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 13:51 BJT

〔欧洲个股〕瑞士信贷计划进一步削减成本,将再裁减约1,500个职位

路透苏黎世11月1日电---瑞士信贷:

* 第三季净利为6.83亿瑞郎

* 计划进一步削减成本,将另外裁减大约1,500个职位

* 将为解决美国税案提列2.95亿瑞郎费用

* 第三季基本净利(UNDERLYING NET PROFIT)为4.41亿瑞郎

* 将把固定收益方面的风险加权资产削减50%

* 计划将资源配置到成长较快的新兴市场,尤其是巴西、东南亚、大中华区和俄罗斯

* 预计此举将把这些市场的营收所占比例从2010年的15%,提高到2014年的25% (完)

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