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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 13:47 BJT

〔台湾股市〕收于两个月收盘高位,广达和鸿海领涨

路透台北11月1日电---台湾股市周二收高0.45%,至两个月收盘高位,科技企业广达(2382.TW)和苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)领涨,此前它们公布的第三季获利胜过预估.[ID:nCT0413502][ID:nCT0413616]

不过宏达电(2498.TW)重挫4.23%,令大盘涨幅受限.宏达电预计第四季营收低于市场预期.[ID:nCT0413096]

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