〔台湾股市〕收于两个月收盘高位,广达和鸿海领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月1日电---台湾股市周二收高0.45%,至两个月收盘高位,科技企业广达(2382.TW)和苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)领涨,此前它们公布的第三季获利胜过预估.[ID:nCT0413502][ID:nCT0413616]
不过宏达电(2498.TW)重挫4.23%,令大盘涨幅受限.宏达电预计第四季营收低于市场预期.[ID:nCT0413096]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。