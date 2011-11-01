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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 13:54 BJT

《外汇动态》美元/坡元突破关键水位後或升向1.27

0541GMT---美元/坡元SGD=D3料有进一步上升空间,或升向1.2700,此前该货币对升至1.2570-1.2590的关键水位上方.

美元/坡元升0.7%至1.2638,突破10月跌势的23.6%费波纳奇回档技术位,此波跌势的38.2%费波纳奇回档技术位为1.2696.(完)

--编译 石冠兰;审校 艾茂林

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