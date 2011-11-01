〔澳洲股市〕收低1.5%,欧洲债务危机疑虑打压人气

路透悉尼11月1日电---澳洲股市周二收低1.5%,因欧元区债务危机解决计划疑虑让投资者担忧,而澳洲央行自2009年初以来的首次降息未能阻止跌势.

澳洲央行周二调降指标利率,为两年多前爆发全球性金融危机以来的首次,旨在因应国内通胀回落以及欧洲债务危机给全球经济带来的威胁.[ID:nCN1189162]

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数收跌65.2点至4,232.9.周一该指数下跌1.3%,但10月仍录得2009年7月以来的最佳月度表现.

CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy表示,"总体来看,只能说股市(对央行降息)的反应相当平静,因为上周公布CPI数据之後,对于降息的预期就非常强烈,所以央行的举动并不出人预料."

欧洲债务危机打压人气.希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选. [ID:nCN1188086]

对于欧洲债务危机得到长期解决的乐观预期消退,使原油等大宗商品类股受挫.(完)