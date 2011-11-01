〔路透基点〕台湾强新工业委托中国信托商业银行安排18亿台币贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾下游钢铁企业--强新工业股份有限公司寻求18亿台币五年期贷款,已委托中国信托商业银行负责安排.
该融资案将于11月中旬启动.
募集资金用于再融资和运营资金.
该公司上次于2008年11月进入贷款市场,当时获得分为两部分的15亿台币五年期贷款,利率为次级市场商业本票利率加码80个基点.
上次交易的委托主办行暨簿记管理人为彰化银行、中华开发工业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行.参贷银行包括台湾土地银行、中国信托商业银行和上海商业储蓄银行.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。