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亚洲 | 2011年 11月 1日 星期二 14:26 BJT

〔路透基点〕台湾强新工业委托中国信托商业银行安排18亿台币贷款

路透香港11月1日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾下游钢铁企业--强新工业股份有限公司寻求18亿台币五年期贷款,已委托中国信托商业银行负责安排.

该融资案将于11月中旬启动.

募集资金用于再融资和运营资金.

该公司上次于2008年11月进入贷款市场,当时获得分为两部分的15亿台币五年期贷款,利率为次级市场商业本票利率加码80个基点.

上次交易的委托主办行暨簿记管理人为彰化银行、中华开发工业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行.参贷银行包括台湾土地银行、中国信托商业银行和上海商业储蓄银行.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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