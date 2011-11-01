〔国际油市〕油价下降,关注美联储及20国集团会议

路透珀斯11月1日电---油价周二下滑,因美元走强,欧债危机应对计划存在持续的不确定性,且美国期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N申请破产保护.

MF Global Holdings周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.MF Global在不到一周内垮台,令其成为欧债危机在美国的最大受害者,并且是美国历史上以资产计第七大破产案.[ID:nCN1188062]