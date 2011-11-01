〔国际油市〕油价下降,关注美联储及20国集团会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透珀斯11月1日电---油价周二下滑,因美元走强,欧债危机应对计划存在持续的不确定性,且美国期货经纪公司MF Global HoldingsMF.N申请破产保护.
MF Global Holdings周一申请破产保护,此前该公司对欧元区债务形势押注失误.MF Global在不到一周内垮台,令其成为欧债危机在美国的最大受害者,并且是美国历史上以资产计第七大破产案.[ID:nCN1188062]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。